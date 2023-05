Dybala resta a casa, la caviglia fa ancora male. La Roma: “Solo riposo precauzionale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La scelta di far restare a casa Rui Patricio sorprende, ma non quanto quella di lasciare Paulo Dybala a Trigoria.

Era stato infatti proprio Josè Mourinho ad assicurare come la Joya, insieme a Wijnaldum, avrebbe avuto un minutaggio maggiore oggi contro il Bologna. Minuti preziosi che sarebbero serviti a mettere benzina nel motore dell’argentino, apparso molto lontano dalla forma migliore nel quarto d’ora di partita con il Bayer.

Ecco perchè la scelta di lasciare Dybala a Roma ha preso un po’ tutti di sorpresa. Da Trigoria fanno sapere che la decisione di Mourinho è volta unicamente a preservare il calciatore in vista della gara di Leverkusen di giovedì prossimo, ma un po’ di apprensione rimane.

L’argentino infatti avverte ancora dolore alla caviglia, e per questo lo Special One ha deciso di evitargli la partita di Bologna, d’accordo con lo stesso calciatore.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport