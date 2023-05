AS ROMA NEWS – Il Milan perde, l’Atalanta idem. La corsa Champions che passa dal campionato non è ancora chiusa, e la Roma, vincendo oggi a Bologna, potrebbe riaccendere le sue speranze.

Per farlo però Mourinho ha deciso di affidarsi a una squadra a dir poco rivoluzionata: l’undici che scenderà in campo al Dall’Ara, tra infortunati e giocatori tenuti precauzionalmente a riposo, sarà infarcito di giovani della primavera e seconde linee.

La scelta di Mou è chiara: l’allenatore tenta l’all-in sull’Europa League. La Roma, dopo l’uno a zero dell’andata ottenuto contro il Bayer, ha la grande occasione di centrare una storica seconda finale consecutiva dopo quella di Tirana, conclusa con la vittoria della Conference e i festeggiamenti folli per la città.

Lo Special One sogna di regalare ai tifosi una nuova emozione. Dopotutto, non c’è storia tra l’arrivare quarti in campionato, risultato che permette di giocare la tanto agognata Champions ma che non ti fa mettere nulla in bacheca, e alzare al cielo una coppa che ti permetterebbe comunque di giocare l’anno prossimo nell’Europa che conta. Per provare a farlo però bisogna prima arrivare a Budapest.

Per questo Mou, considerata l’emergenza, ha scelto. Vincere al Dall’Ara con una formazione così rivoluzionata sarà davvero complicato, ma anche gli emiliani dovranno fare i conti con le assenze, specie in difesa. Oggi tocca ai nostri “bambini” darci una mano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini