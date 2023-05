Dybala, Smalling, El Shaarawy e Llorente si allenano a Trigoria tra sorrisi e speranze (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Obiettivo Leverkusen. È quello di Paulo Dybala, Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Diego Llorente.

I quattro giallorossi non sono stati convocati da José Mourinho per la trasferta di Bologna (match in programma oggi alle 18), e per questo oggi si sono recati a Trigoria per allenarsi individualmente e tentare il recupero in vista della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer, prevista giovedì alle 21.

A rivelarlo è stato il Faraone, che ha postato su Instagram una foto con i compagni. Se la presenza in Germania di Dybala sembra scontata, Smalling, El Shaarawy e Llorente stanno provando a bruciare le tappe per essere anche loro a disposizione di Mourinho.

Tra questi, il recupero più improbabile è quello del difensore spagnolo: per Llorente qualche speranza in più per l’eventuale finalissima di Budapest.