Capello: “Confronto squadra-tifosi? Mi successe alla Roma, me lo impose la società. Ma non l’ho capita…”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello durante la Milano Football Week ha parlato del confronto che i calciatori del Milan hanno avuto con i propri tifosi sotto la curva dopo la sconfitta dei rossoneri in casa dello Spezia.

“A me è successo in una volta in carriera quando ero alla Roma e anche io quella volta non l’ho capita. Ma l’ha imposta la società”, le parole dell’ex tecnico giallorosso.

Capello ha poi parlato della derby di ritorno in Champions: “Mi aspetto che il Milan si ritrovi per vedere una grande partita. Servirà un Milan veloce e attento contro un’Inter in grande condizione. Se non starà attento ai particolari sarà dura”.