(LIVE!) BOLOGNA-ROMA: 0-0. Secondo tempo al via, nessun cambio nelle due squadre

AS ROMA NEWS – Roma di scena al Dall’Ara questo pomeriggio, col Bologna di Thiago Motta ad attenderla nella quart’ultima giornata di campionato.

Josè Mourinho sembra aver optato per un turnover massiccio in vista della partita di Leverkusen che può valere la finale di Europa League: in campo dunque tantissimi ragazzi della Primavera.

Anche gli emiliani hanno qualche problema di formazione considerate le assenze. La Roma dovrà provare a portarsi a casa i tre punti nonostante l’undici stravolto, vincere oggi infatti significherebbe tornare sopra l’Atalanta e riagguantare il Milan al quinto posto in classifica.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte. Per il momento nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero questo primo tempo tra Bologna e Roma. Gara equilibrata, ma l’occasione migliore l’hanno avuta senza dubbio i giallorossi, con Belotti che però la fallisce. Male Orsato nella direzione di gara. Bene Solbakken e Tahirovic in questa prima parte di gara. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

44′ – Zalewski calcia la punizione da posizione invitante, ma la sua conclusione sfiora la traversa.

42′ – Ammonito Bonifazi che stende Wijnaldum lanciato in area.

32′ – Conclusione di Dominguez dal limite dopo uno scarico di Arnautovic, blocca a terra Svilar.

24′ – OCCASIONE ROMA! Solbakken va via in velocità a Sosa lasciandolo sul posto, cross basso a centro area per Belotti che col destro calcia a botta sicura, grande risposta di Skourupski!

23′ – Ancora Orsolini che ci prova dalla distanza col sinistro, ma stavolta non inquadra la porta.

18′ – Orsolini si accentra e prova il tiro a giro col mancino dalla distanza, Svilar devia in angolo.

15′ – Gara a ritmi bassi che si accende con qualche fiammata. Per ora però mancano le occasioni da gol.

8′ – Intervento molto dubbio di Sosa che allarga il braccio e colpisce Solbakken in area, Orsato non interviene.

0′ – Fischio di Orsato, comincia Bologna-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL DALL’ARA

Ore 17:05 – La Roma annuncia la sua formazione titolare: confermata la presenza di Svilar, Missori e Tahirovic dal primo minuto. Sorpresa Wijnaldum e Camara in mediana, Solbakken e Belotti in attacco.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma 🐺 🟨 FORZA ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/9wDVVxdzhb — AS Roma (@OfficialASRoma) May 14, 2023

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Dominguez, Orsolini, Ferguson, Arnautovic, Barrow.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Solbakken, Belotti.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso a Bologna, per ora non piove. Tra poco vi comunicheremo le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici.

BOLOGNA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Dominguez, Orsolini, Ferguson, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Medel, Pyythia, Aebischer, Zirkzee.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Solbakken, Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Boer, De Bello, Mancini, Faticanti, Falasca, Keramitsis, Majchrzak, Spinazzola, Matic, Bove, Pellegrini, Volpato, Abraham.

ARBITRO: Orsato di Schio.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

IV UOMO: Volpi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Di Martino.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini