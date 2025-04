SVILAR: “Peccato per il pari. La mia parata su Gonzalez? Pensavo fosse gol. A Ranieri ho detto di restare, ma…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MILE SVILAR A DAZN

Quanto conta questo punto?

“Conta per il morale, di non perdere. Peccato per il pari, ma andiamo avanti”.

Come hai fatto a fare quella parata su Nico?

“Non l’ho ancora rivista, ma quando è partito pensavo fosse gol, quindi meno male dai”.

Vuoi dire qualcosa a Buffon?

“Non lo conosco di persona, ma è una leggenda”.

Cosa rappresenta per te?

“Rappresenta molto, sono cresciuto con lui in porta e avevo visto che lui era qui nel post partita e sono molto contento”.

Ci credete nel quarto posto?

“È difficile dirlo, mancano sette partite, alla prossima c’è il derby, per questo popolo è la partita più speciale dell’anno, dobbiamo entrare con cattiveria, sarà 50 e 50”.

Cosa hai detto a Ranieri per farlo restare?

“Solo di restare. Come ho detto prima, dobbiamo rispettare le sue scelte”.