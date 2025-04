GOURNA-DOUATH: “Difficile ritagliarsi spazio con tutti questi campioni. Mi piacerebbe restare. Il derby? Non vedo l’ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lucas Gourna-Douath parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Cosa ti ha chiesto Ranieri?

“Abbiamo cambiato un po’ l’assetto, ho giocato da numero otto. Il mister mi ha chiesto di essere aggressivo e di giocare a uno o due tocchi. Mi è piaciuta la reazione e sono contento della prestazione”.

Sei entrato in un momento di difficoltà, com’è giocare con giocatori come Paredes, Cristante e Konè? Come lo vedi il tuo primo derby da giocatore della Roma?

“Giocare con grandi campioni è facile per un verso ma anche complicato, è difficile ritagliarsi spazio, ma sto migliorando vedendoli in azione. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono felice di vivere questa emozione”.

Cosa hai pensato quando il mister ti ha detto di scaldarti?

“Ho provato felicità, sono molto contento per aver lottato per la maglia e i tifosi”.

Terza presenza: ti aspettavi di giocare di più? Ne hai parlato con Ranieri?

“Non è il momento di parlare del mio contratto. Mi piacerebbe restare, magari firmo domani o magari no. Io cerco sempre di ritagliarmi uno spazio, c’è una sana concorrenza. C’è tempo per parlare della mia questione”.