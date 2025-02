Svilar-Roma, si tratta: il belga chiede la clausola rescissoria, il club la vuole sopra i 40 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Prosegue il lavoro di Ghisolfi sul fronte rinnovi in casa Roma. L’obiettivo del ds è portare presto a casa il nuovo contratto di Mile Svilar, con le parti che sono in contatto per trattare i termini del prolungamento.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club giallorosso e il portiere belga sono ormai molto vicini all’intesa sull’ingaggio che Svilar percepirà nei prossimi anni: pronto un contratto da 3 milioni di euro di media per i prossimi 4 anni. Manca però l’accordo su un dettaglio fondamentale su cui le parti stanno ancora lavorando.

Mile infatti vorrebbe inserire una clausola rescissoria, magari valida solo per l’estero, da inserire nel caso in cui un top club dovesse bussare alla sua porta. La Roma non è contraria, ma vuole tutelarsi, pretendendo che la cifra della clausola fosse particolarmente alta, sopra i 40 milioni. Su questo aspetto va ancora trovata la quadra.

Fonte: Corriere dello Sport