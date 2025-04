Svilar-Roma, trattativa a oltranza: gli agenti chiedono una clausola da 40 milioni di euro

La Roma e Mile Svilar continuano a lavorare al rinnovo di contratto del portiere, sempre più centrale nel progetto giallorosso. Le parti si sono avvicinate sensibilmente nelle ultime settimane: la nuova offerta del club, secondo quanto riferisce Il Messaggero, potrebbe salire a 3 milioni di euro netti più bonus. Una cifra che si avvicina alla richiesta dell’entourage del serbo, che punta ai 4 milioni.

Il nodo, però, riguarda un altro aspetto: l’inserimento di una clausola rescissoria. Gli agenti di Svilar, infatti, spingono per fissarla a 40 milioni di euro. Una cifra importante, che però garantirebbe al giocatore una via d’uscita chiara in caso di offerte da top club europei.

Nonostante il pressing di big come Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Newcastle, l’intenzione di Mile resta quella di restare nella Capitale e proseguire il suo percorso da titolare con la Roma. Tocca ora al club trovare la formula giusta per blindarlo.

Fonte: Il Messaggero