Svolta Roma anti Covid: tamponi rapidi ai calciatori tutti i giorni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una catena di contagi che sembra non volersi fermare e che rischia di destabilizzare il calcio. Tra nuovi focolai e polemiche per i falsi positivi, scrive oggi “Il Tempo“, i protocolli per la sicurezza iniziano a sembrare insufficienti per contenere l’offensiva del Covid sui campi di calcio.

Per far fronte al rischio contagi, la Roma ha sperimentato un sistema tutto suo e i risultati sembrano incoraggianti: l’impiego sistematico di un tampone rapido. Ogni giorno al loro arrivo al Fulvio Bernardini, giocatori e staff del club giallorosso si cambiano in stanze singole e vengono sottoposti a test antigenico.

Quindici minuti per sapere il risultato ed eventualmente effettuare quello molecolare di conferma. Sono una cinquantina i tamponi rapidi effettuati quotidianamente a Trigoria da un infermiere ingaggiato ad hoc per questa mansione.

Leggermente meno affidabile, ma anche meno invasivo, tanto che il presidente della Federcalcio Gravina ha integrato la possibilità di usarlo anche in prossimità delle partite.

Fonte: Il Tempo