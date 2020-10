Diawara e Calafiori ancora positivi al Covid

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca ha varato in Europa League una Roma B, anche se alla squadra mancano ancora due elementi che sarebbero molto preziosi come alternative ai titolari: parliamo di Amadou Diawara e Riccardo Calafiori.

Il primo lo scorso anno è stato un titolare del centrocampo giallorosso prima che l’infortunio cambiasse un po’ le carte in tavola. Con il cambio di modulo ora il tecnico gli preferisce Pellegrini, ma il guineano resta un’alternativa importante che Fonseca non può schierare. Sia Diawara che Calafiori risultano essere infatti ancora positivi al Covid-19. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Due assenze pesanti, perché limitano le rotazioni in ruoli chiave e fanno sì che alcuni elementi vengano impiegati fuori posizione, come accaduto ad esempio a Berna con Peres, oppure debbano giocare praticamente sempre, leggi Spinazzola.

Diawara è uscito di scena ormai da 19 giorni (12 ottobre), Calafiori da 14 (17 ottobre). L’appuntamento messo in agenda dal guineano è lunedì, quando si sottoporrà ad un nuovo tampone molecolare per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Fonseca spera di riaverli presto.

Fonte: Il Messaggero