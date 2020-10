AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 30 ottobre 2020:

Ore 13:20 – Per Riccardo Calafiori è tempo di rinnovo. La Roma ha raggiunto un accordo di massima col giocatore per un nuovo contratto valido fino a giugno 2025, e adesso sta sistemando gli ultimi dettagli. La trattativa è ormai alle battute finali. Lo rivela Tuttomercatoweb.com.

Ore 12:30 – Maurizio Sarri si sta liberando dalla Juventus ed è pronto a sposare un nuovo progetto. La Fiorentina lo vuole, ma lui non sembra convinto. Il tecnico infatti spera nella Roma, con Fonseca che resta in bilico.

Ore 12:00 – Michele Uva si dimette da vice-presidente dell’Uefa: “Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative“. Il dirigente è stato accostato alla Roma come prossimo direttore generale.

Ore 10:30 – Il tecnico del Lille, Cristophe Galtier, ha parlato di Luis Campos, ds accostato alla Roma: “Non so qual è la situazione con lui. Ne sto parlando col mio presidente. Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero“.

Ore 9:20 – Scartata la candidatura di Emenalo, a Trigoria spingono per un ds italiano che conosca il nostro calcio. La carta a sorpresa potrebbe essere Morgan De Sanctis, che ha convinto con il mercato Primavera.

Ore 8:50 – La Roma blinda il primavera Codou Ndiaye: la società giallorossa si è incontrata ieri con gli agenti del classe 2002 e ha raggiunto un’intesa di massima per un quadriennale che verrà ratificato la prossima settimana.

