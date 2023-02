Svolta Zaniolo, è a un passo dal Galatasaray. Oggi può essere la giornata decisiva: le ultime

AS ROMA NEWS – Si riaccende il mercato della Roma, con Zaniolo stavolta davvero con le valigie pronte. Il destino vuole che, se tutto andrà come sempre, vestirà ancora di giallorosso. Quello del Galatasaray, formazione che guida il campionato turco, e che dovrebbe giocare la prossima Champions.

La trattativa tra il club capitolino e quello di Istanbul non è ancora chiusa: c’è intesa sulla formula (sarà un prestito con obbligo di riscatto non condizionato) manca però l’accordo sul prezzo.

E qui i media si dividono: alcuni giornali (Corriere dello Sport, Il Tempo) parlano di una proposta di 15 milioni di euro più bonus offerti dal Galatasaray, altri (Gazzetta dello Sport) parlano di 18 milioni più bonus, con la Roma che invece ne chiederebbe 20-22 (più bonus) per chiudere l’affare, considerando che il 15% del prezzo di vendita finirà all’Inter.

Sky Sport e Di Marzio, ma anche l’edizione odierna de La Repubblica, raccontano invece di una proposta già arrivata a 22 milioni più bonus, respinta però dalla Roma che punta a ottenere il massimo dalla cessione di Zaniolo dopo gli oltre 30 milioni sfumati dal no del calciatore alla proposta più vantaggiosa (per tutti) del Bournemouth a fine gennaio.

C’è poi da trovare l’intesa sulla futura rivendita, un particolare non di poco conto: la Roma punta ad avere una percentuale più alta per ottenere un domani un incasso maggiore dalla possibile cessione di Zaniolo altrove.

La giornata di oggi può essere quella decisiva, con il Fenerbahce, altro club turco interessato al 22 giallorosso, che osserva per ora senza rilanciare: Zaniolo infatti ha dato priorità massima al Galalatasary, dove in attacco troverebbe vecchie conoscenze del nostro calcio come Mertens e Icardi.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Sky Sport