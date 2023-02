Finalmente Wijnaldum: oggi in campo nel test contro la Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finalmente Wijnaldum. Il centrocampista olandese torna a giocare oggi, e non nella Primavera della Roma, come si era inizialmente pensato, ma contro la Primavera.

E’ infatti in programma oggi un test in famiglia tra i giovani di Guidi che ieri non hanno giocato contro la Samp e la prima squadra, o meglio tutti quei calciatori che hanno visto poco il campo in questi giorni.

In campo dunque non solo Wijnaldum, ma anche i due ultimi arrivati Diego Llorente in difesa e Ola Solbakken in attacco, oltre ai vari Kumbulla, Camara e Belotti.

Se oggi tutto dovesse andare bene, Gini può sperare in una convocazione nella gara di sabato a Lecce, e non è escluso che in caso di risultato positivo non possa essere utilizzato nella parte finale del match.

Fonte: Corriere dello Sport