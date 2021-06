Szczesny: “Ho parlato con la Juve, non mi venderà al 100% e anche io intendo restare”

NOTIZIE AS ROMA – Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno a Roma del portiere polacco Wojciech Szczesny, che però oggi è uscito allo scoperto con delle dichiarazioni che chiudono a una possibile partenza dal club bianconero.

“Dopo un lungo silenzio, ho avuto contatti con la Juve e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento: il club conta su di me e non mi venderà al 100%, e anch’io, da parte mia, intendo restare. Disposizione perfetta”.

Con queste parole sembra chiudersi anche la possibilità di un trasferimento in bianconero di Gigio Donnarumma, che radio mercato dà oggi per molto vicino al Paris Saint Germain. La Roma invece sembra interessata ai due esperti Rui Patricio e Hugo Lloris.