Calciomercato Roma, Belotti ha detto sì ai giallorossi. Pinto alza l’offerta al Toro: 20 milioni. Cairo smentisce: “Non è arrivato nulla” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma insiste per Andrea Belotti, e punta a chiudere l’affare, forte della volontà del calciatore granata che, rivela in questi minuti il portale Tuttomercatoweb.com, ha già detto di sì alla proposta dei giallorossi.

Ora Roma e Torino devono trovare la quadra per chiudere il trasferimento del Gallo alla corte di Mourinho, che apprezza particolarmente il generoso attaccante della nazionale azzurra.

La richiesta di Cairo è di 30 milioni, Tiago Pinto invece ne aveva offerti 15. Ma stando alle ultime indiscrezioni arrivate oggi dal Corriere dello Sport, il gm portoghese ha deciso di alzare la proposta ai granata arrivando a mettere 20 milioni sul piatto della bilancia.

La trattativa dunque va avanti, con la Roma che insiste per Belotti e con lo stesso attaccante che ha già accettato il trasferimento al club capitolino.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è stato intercettato dai microfoni dei cronisti, smentendo le voci di un’offerta della Roma per l’attaccante Andrea Belotti: “Nessuna offerta dei giallorossi per lui. Rinnovo? Facciamogli fare un Europeo alla grande”.