Tahirovic in mediana e Zaniolo centravanti: Mou fa le prove della nuova Roma

AS ROMA NEWS – Segnali di cambiamento arrivano da Trigoria, nell’amichevole vinta per 3 a 1 contro la Viterbese. Altri ne arriveranno più avanti, quando il tecnico avrà tutti i giocatori a disposizione.

Intanto Mourinho comincia a pensare a una Roma nuova, diversa, per la ripartenza in campionato del 4 gennaio contro il Bologna. La prima sorpresa sembra essere Benjamin Tahirovic, il giovane che lo Special One aveva in rampa di lancio prima che la pausa per il Mondiale e l’infortunio del centrocampista frenassero la sua esplosione.

Lo svedese ieri ha giocato titolare accanto a Cristante in una formazione che sembra essere molto vicina a quella che Mou pensa di mandare in campo mercoledì contro gli emiliani: un 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, Celik e Zalewski sulle fasce, Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti e Zaniolo unica punta.

E con Tahirovic in mediana. Il ragazzino di origini bosniache potrebbe dunque essere subito titolare alla ripresa del campionato. L’altra novità è rappresentata da Zaniolo schierato come centravanti: Mou ci sta provando già da un po’ e la soluzione sembra non dispiacergli. Anche il 22 si sente a suo agio in quella posizione.

E col rientro di Dybala, che col Bologna dovrebbe partire titolare, l’attacco potrebbe essere proprio formato dalla Joya e Pellegrini alle spalle di Zaniolo. Abraham, che però ieri è andato in gol nella ripresa, rischia dunque di essere l’escluso eccellente.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera