Mourinho riparte dalla difesa a tre. Ma con Solbakken e Wijnaldum tornerà al 4-2-3-1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chi si aspettava un ritorno immediato alla difesa a quattro ieri è rimasto deluso. Josè Mourinho ripartirà dal 3-4-2-1 alla ripresa del campionato.

Ma il passaggio al suo prediletto 4-2-3-1 è solo rimandato. La transizione sarà lenta ma inesorabile: prima è necessario che la squadra recuperi tutti gli effettivi, a cominciare da Gini Wijnaldum.

Con l’olandese in campo, ma anche con l’aggiunta di Solbakken in rosa, sarà scontato rivedere la Roma come Mou l’aveva pensata: un 4-2-3-1 più offensivo e che necessita di giocatori adatti al modulo.

Non deve dunque ingannare il fatto che ieri lo Special One sia ripartito dai tre centrali difensivi: in quella squadra mancavano ancora troppi interpreti per il cambio di modulo che Mou ha in testa e che avverrà gradualmente.

Fonte: Il Tempo