Friedkin cambia lo statuto del club e apre ad altri soci (con vista stadio)

NOTIZIE AS ROMA – La nuova Roma calcio, fuori dalla Borsa, è stata declinata come un “unicum” nel mondo di tutte le società italiane visto che è ammessa la presenza di soci con il “pedigree”, scrive oggi Il Messaggero (R Dimito).

L’assemblea straordinaria del 18 ottobre, svoltasi nello studio del notaio Luca Amato di Roma, alla presenza di Pietro Berardi, amministratore delegato del club giallorosso, controllato dall’unico socio Neep Roma holding, a sua volta posseduto dalla Romulus and Remus Investments lic (RRI), finanziaria di Dan Friedkin, ha approvato il nuovo statuto con la trasformazione da spa a srl e ha modificato i precedenti aumenti di capitale fino a 520 milioni da completare entro fine 2024.

Questo rinnovamento avviene a valle dell’opa compiuta da Friedkin per il delisting della società dal 14 settembre. La differenza della spa, è connotata da una struttura organizzativa ridimensionata anche dal punto di vista degli adempimenti formali. Il capitale è suddiviso in quote, mentre nella spa lo è in azioni.

Detto questo, all’interno della svolta quasi epocale dal punto di vista giuridico della As Roma spicca quanto è disciplinato dall’art. 6.5 dello statuto: “Possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative“.

Trattandosi della società calcistica romana l’argomento che più sta a cuore potrebbe la costruzione del nuovo Stadio per il quale è stato instradato l’iter presso il Campidoglio. Friedkin sarebbe alla ricerca di altri soci per far fronte all’investimento, allo stato fissato in 582 milioni.

Fonte: Il Messaggero