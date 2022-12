Frattesi in stand-by. Il mercato di Pinto può regalare sorprese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo di Davide Frattesi alla Roma fin dal prossimo gennaio resta un’ipotesi piuttosto complicata. Il Sassuolo non ha detto no, anzi, è disposto a parlarne. Ma fare affari con Carnevali non è facile.

Tiago Pinto non gradisce il modus operandi dell’ad degli emiliani, che ama parlare troppo con i media delle trattative di mercato. Già in estate il gm portoghese non mandò giù le dichiarazioni ai giornalisti di Carnevali in merito ai colloqui in corso tra la Roma e il Sassuolo per Frattesi.

Nuovi contatti ci saranno nei prossimi giorni, ma non sarà facile trovare un accordo sulle valutazioni dei giocatori coinvolti nell’affare. Il mercato della Roma però non si fermerà a Frattesi.

Tiago Pinto sa che tutto dipenderà dalle cessioni, senza le quali sarà impossibile operare in entrata. Bove continua ad avere delle richieste, e non solo dal Sassuolo: la Roma è disposta a privarsene ma solo se manterrà il controllo del centrocampista con un diritto di riacquisto.

Anche Shomurodov ha le valigie pronte: il Torino è al momento il club più interessato all’uzbeko. Occhio a possibili affari proprio con i granata: ai giallorossi piace Lukic, e non è da escludere che si possa intavolare una trattativa che porti il centravanti in granata e il centrocampista serbo alla corte di Mourinho.

Più complicata invece la pista che porta a Aouar: il centrocampista francese ha tante offerte sul tavolo e preferirebbe arrivare in scadenza di contratto per poi scegliersi con calma la destinazione preferita. Va sempre monitorata con grande attenzione il profilo di Johnny Cardoso dell’International: ha ottenuto il passaporto italiano, alla Roma piace e può essere preso a cifre contenute.

L’altro giocatore che Tiago Pinto sta provando a piazzare è Rick Karsdorp: per ora tanti interessi ma nessuna offerta per l’olandese, il cui destino a Roma è segnato. Anche Vina è scontento e potrebbe accettare la corte del Galatasaray. Se dovesse salutare, non è scontato che Mourinho chieda un terzino al suo posto. L’allenatore infatti ha messo da tempo un centrale di piede mancino in cima alla lista dei desideri: Ndicka sarebbe il profilo ideale.

Giallorossi.net – G. Pinoli