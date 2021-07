Tennis, Berrettini non ce la fa: vince Djokovic in 4 set, è ancora lui il re di Wimbledon

ALTRE NOTIZIE – Matteo Berrettini non ce l’ha fatta. Il torneo di Wimbledon è di nuovo proprietà di Djokovic, un campione straordinario e a tratti davvero imbattibile.

Il primo set è dell’azzurro che rimonta e vince al tie-break, ma poi viene fuori la grandezza del tennista serbo, che vince i successivi tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3.

Berrettini però esce a testa alta dalla finalissima di questo pomeriggio, combattendo fino alla fine contro un avversario più forte.

Appalusi per il tennista romano dal centrale di Wimbledon: “Per me questa non è la fine, ma solo l’inizio della mia carriera”, le parole di Berrettini al termine del match. Come non dargli ragione.

Redazione Giallorossi.net