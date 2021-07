CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 11 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – Luis Diaz (24), esterno del Porto, è stato sicuramente uno dei migliori giocatori della Copa America con la sua Colombia. In pole su di lui c’è il Tottenham ma nella corsa sono anche Inter e Roma. Il giocatore ha però clausola di 80 milioni di euro. (antena2.com)

Ore 10:30 – Da qualche giorno circola pericolosamente la voce che il Chelsea vuole Gianluca Mancini (25). E In Inghilterra dicono che, per averlo, avrebbe offerto Zouma (26) più soldi. Cioè un centrale per un centrale. (Il Romanista)

Ore 10:00 – Contatti avviati per Martin Hinteregger (28), centrale difensivo austriaco mancino, che può giocare anche come terzino nell’Eintracht Francoforte. La sua quotazione si aggira intorno ai 20 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – Fissate per domani le visite mediche di Rui Patricio (33) con la Roma. Il portiere si aggregherà al gruppo nel ritiro che i giallorossi svolgeranno in Portogallo. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…