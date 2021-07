Italia da sogno: Inghilterra battuta ai rigori a Wembley, azzurri campioni d’Europa

ALTRE NOTIZIE – L’Italia vince l’Europeo 2020 battendo in finale l’Inghilterra ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1 a 1.

I padroni di casa passano subito in vantaggio: non trascorrono nemmeno due minuti che Shaw ha sul sinistro un pallone non facile, ma il terzino è bravo a colpire bene la palla non dando scampo a Donnarumma.

L’Italia è scossa dal colpo incassato a freddo e fatica tantissimo a fare gioco. L’unico squillo in 45 minuti piuttosto anonimi è di Chiesa, che col sinistro dalla distanza calcia di poco a lato. L’Inghilterra, forte del vantaggio immediato, gioca più sciolta ma non crea comunque grossi pericoli e chiude la frazione in vantaggio, capitalizzando al massimo il gol in avvio.

Nella ripresa l’Italia si scuote e comincia a spingere con più convinzione alla ricerca del pareggio, che prima sfiora con Chiesa (il migliore dei suoi) e poi trova con merito grazie a un tap in di Bonucci a pochi passi dalla porta. Gli azzurri, galvanizzati, continuano a insistere, mentre l’Inghilterra sparisce dal campo. Berardi ha anche la palla del due a uno, ma in acrobazia manda alto. Si va ai supplementari.

La stanchezza comincia ad affiorare e i ritmi si abbassano. Ma è ancora l’Italia ad avere l’occasione migliore: Emerson Palmieri sfonda a sinistra e mette un cross basso sul quale non arriva di un soffio Bernardeschi, poi Belotti manda a lato. Nel secondo tempo supplementare non succede più nulla, e allora la finale si decide ai rigori.

E anche stavolta l’Italia si dimostra più forte dal dischetto, grazie a un super Donnarumma: due parate decisive che fanno volare l’Italia. L’Europeo si tinge d’azzurro. Grande merito va al ct Roberto Mancini, che è riuscito a costruire un gruppo forte e coeso, in grado di trionfare anche senza grandi individualità.

Giallorossi.net – A. Fiorini