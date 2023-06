Terzino, mediano e attaccante: dopo le cessioni la Roma si prepara a investire

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Manca una settimana esatta alla deadline del 30 giugno, giorno entro il quale Tiago Pinto spera di aver portato in cassa quella trentina di milioni di plusvalenze che gli permetterà di rispettare gli accordi presi con la Uefa.

Con le cessioni imminenti di Justin Kluivert al Bournemouth (oggi le visite mediche, plusvalenza di 8 milioni), e di Volpato e Missori al Sassuolo (una decina di milioni) il general manager dovrebbe chiudere il cerchio.

Da luglio si aprirà poi una nuova fase del mercato giallorosso: il club sarà più libero di muoversi in entrata, con la possibilità/necessità di investire. Se per la lacuna in attacco si punterà al prestito di Scamacca, per gli altri ruoli sarà necessario spendere.

Quanto la Roma sarà in grado di investire è difficile dirlo: molto dipenderà anche dalle altre operazioni in uscita. Pinto infatti ha ancora da piazzare diversi giocatori: Vina, Shomurodov, Carles Perez e Bryan Reynolds su tutti. Ma occhio anche a Frattesi, che sembra sempre più vicino al Milan: dalla sua cessione la Roma potrebbe incassare una decina di milioni. Senza contare che ci sono calciatori come Ibanez e Zalewski che restano in vetrina.

Non è escluso che Pinto possa ricavare un tesoretto non indifferente da queste eventuali cessioni, soldi che la Roma andrebbe a reinvestire sul mercato: un terzino di livello e un mediano di spessore le priorità di Mourinho. Ma anche in attacco le operazioni di rafforzamento non si fermeranno a Scamacca: possibile un grande acquisto (Morata resta il nome più caldo) per il titolare della prossima stagione. Ma lì davanti si pensa anche al futuro: Baldanzi dell’Empoli e Savio del Troyes i nomi di giovani che piacciono tanto a Trigoria.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport