Theo-Jimenez, Fonseca vara il nuovo asse di sinistra. Pulisic può andare in panchina

NOTIZIE ROMA CALCIO – Theo Hernandez avrà un’altra chance dopo l’inizio deludente e le panchine. Appuntamento a San Siro domani contro la Roma. Il francese, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, riprenderà il suo posto da terzino sinistro, mentre il giovane Jimenez giocherà più avanti al posto di Rafael Leao, out per infortunio (ed è una corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione in Arabia Saudita per le Final Four di Supercoppa Italiana).

Ci sarà, quindi, una nuova corsia di sinistra. Sarà rispolverata nella sfida con i giallorossi. Una gara fondamentale per entrambe: da una parte il Milan non può perdere terreno dal quarto posto; dall’altra la Roma si deve rilanciare. Ed è per questo che Paulo Fonseca, il tecnico che cerca di dare continuità al gioco rossonero, affidandosi a Theo Hernandez.

La buona notizia per la partita del Meazza con la Roma potrebbe arrivare da Pulisic. Lo statunitense potrebbe andare in panchina, per poi essere titolare il 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Fonte: Gazzetta dello Sport