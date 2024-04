THIAGO MOTTA: “Partita meravigliosa contro una squadra forte. Orgoglioso di allenare questi ragazzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Un’altra grande prova del Bologna di grande personalità:

“Sono d’accordissimo. Avevo detto loro che sono orgoglioso di allenarli e dopo la partita è ancora più emozionante. Sono venuti qua, in un campo difficile contro una squadra difficile e hanno fatto una prestazione di alto livello in tutte le fasi. Questo mi lascia molto soddisfatto e molto contento. Hanno fatto una partita meravigliosa contro una squadra difficile. Questo fa bene al nostro calcio. Avere partite così… siamo sulla strada giusta”.

La Champions è cosa fatta?

“Oggi penso solo alla partita di stasera e a godermelo al massimo. Il resto arriverà a suo tempo. Oggi il nostro presente è molto bello e voglio approfittarne come i tifosi. Pensare a altro significa niente. Dobbiamo solo vivere questo bel momento. Sono molto grato ai ragazzi e ai tifosi. Abbiamo fatto una serata meravigliosa per questa squadra meravigliosa”.

Che cosa ha di speciale questa squadra? Stupisce anche come difendete:

“Penso che hai descritto bene cosa è la nostra squadra. Cosa vogliamo proporre. Ogni singolo giocatore mette a disposizione del gruppo il suo massimo e la sua miglior versione. Il calcio è in evoluzione sempre. Noi ora godiamo di questo momento. Una vittoria importantissima, che ci dà fiducia nel continuare a giocare così. Aiutarsi, generosità, poi giocare con coraggio, andare in avanti, divertimento. C’è grande libertà di movimento, dobbiamo divertirci insieme. Stasera è un’altra dimostrazione che questa è la strada giusto. Sono davvero orgoglioso di allenare questa squadra”.

Hai scelto Ndoye per avere più marcatura?

“Sì. Avevamo di fronte una squadra forte su entrambi i lati. Il momento di Ndoye e Calafiori oggi era molto buono. Per questa partita Ndoye era un’opzione valida perché ha giocato anche quinto. Dovevamo aprire bene il campo, lui essendo destro ha più facilità. Ma senza dimenticare quello che ha fatto Orsolini. Ma oggi, in questo momento, per la partita di oggi, era interessante partire con Ndoye e penso abbia fatto un’ottima gara in entrambe le fasi”.

Zirkzee è un campione?

“Sta molto bene in questo momento. È molto giovane, deve continuare a lavorare con la stessa fame, con la stessa voglia di aiutare e migliorare. Vedremo alla fine, i campioni si vedono alla fine. Oggi è uscito per un fastidio, non stava al 100% in settimana. Finché era in campo ha fatto molto bene. Anche Castro ha aiutato la squadra quando è entrato. Zirkzee ha attitudine, voglia, fame. Questa è la base per giocare a calcio”.

Il derby?

“Sono passati tantissimi anni. Sto diventando vecchio. Ho bei ricordi dell’Inter, spero oggi vinca la migliore squadra e che io possa continuare con il mio Bologna. Sto molto bene e sono felice”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!