ROMA-BOLOGNA 1-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde in casa contro il Bologna, ed è una sconfitta pesante che permette agli emiliani di rafforzare il quarto posto. Decidono i gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers, per i giallorossi inutile la rete di Azmoun.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli emiliani nel match valido per la trentatreesima giornata di campionato:

Svilar 5,5 – Non ha colpe sulla splendida rovesciata di El Azzouzi. Non trattiene il sinistro potente e ravvicinato di Zirkzee, poi si fa scavalcare da un tocco sotto di Saelemaekers. Non è stata la sua giornata più fortunata.

Celik 5 – Calafiori e Saelemaekers lo mettono in croce, lui non riesce ad opporsi con efficacia. Dal 52′ Karsdorp 5 – Non migliora granché le cose.

Mancini 5 – In affanno contro un cliente scomodissimo come Zirkzee. Non perfetto sul gol di El Azzouzi, poi è l’attaccante olandese a lasciarlo sul posto in occasione del gol del raddoppio emiliano.

Llorente 5,5 – Gioca d’anticipo, non lo fa male, ma anche lui non fa una bella figura quando il Bologna affonda. Un po’ impreciso nei tentativi di aiutare l’attacco.

Angelino 5,5 – Duella con Ndoye, benino quando c’è da difendere ma in attacco non si vede mai. Dal 52′ Spinazzola 6 – Riesce a dare un po’ di spinta in più alla corsia mancina.

Cristante 5,5 – Cerca di dare nerbo alla mediana, ma va in affanno contro il dinamismo della mediana avversaria. Tenta di colpire Skorupski con un paio di colpi di testa, ma senza troppa fortuna. Dall’85’ Joao Costa: sv.

Paredes 6 – Nervosissimo dopo che Maresca lo ammonisce senza motivo. Si guadagna la palla del pari, ma il suo sinistro non inquadra la porta. Prezioso nei recuperi difensivi, ma non basta per evitare la sconfitta alla sua squadra.

Pellegrini 5,5 – Bravo nel recupero di qualche pallone a centrocampo, poco determinato invece quando deve chiudere di testa sulla rovesciata di El Azzouzi. Nella ripresa pennella per la testa di Azmoun nell’azione del momentaneo 1 a 2. Nel finale è sfortunato e un po’ impreciso con un sinistro che esce sopra la traversa.

Dybala 5,5 – Discreta prima frazione quando prova a caricarsi la squadra sulle spalle senza trovare assistenza dai suoi compagni. Nella ripresa la sua verve si esaurisce e spreca troppi palloni, uno dei quali costa il terzo e definitivo gol degli emiliani.

Abraham 5 – Troppo fumoso e poco preciso. Dal 52′ Azmoun 7 – Entra e segna al primo pallone giocabile. Nel finale offre un assist a Pellegrini. Di più era difficile chiedergli. Merita il ruolo di vice Lukaku.

El Shaarawy 5 – Probabilmente stanco, non riesce comunque a ripetere la splendida prestazione vista col Milan. Si divora il gol del vantaggio che avrebbe potuto cambiare completamente l’inerzia del match. Nella ripresa è sfortunato quando è Posch, di faccia, a negargli il gol. Dal 72′ Baldanzi sv – Cerca di dare pepe all’attacco romanista, ma entra in campo a partita decisa.

DANIELE DE ROSSI 6 – La Roma paga dazio al Bologna, più fresco e preciso sotto porta rispetto ai giallorossi. Non indovinata la scelta di Abraham come vice Lukaku, corretta poi nella ripresa dall’ingresso di Azmoun. Una sconfitta dopo una cavalcata appassionante ci può stare. Ora serve stringere i denti e non mollare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

