Tiago Pinto a caccia di un allenatore giovane: si allontanano Allegri e Sarri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrano perdere consistenza dentro Trigoria le ipotesi Allegri a Sarri come possibile nuovo allenatore della Roma per il prossimo anno. Il general manager Tiago Pinto ha le idee chiare sul profilo del trainer del futuro, qualora la squadra fosse costretta a cambiare guida tecnica.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) il dirigente portoghese, a cui i Friedkin si sono affidati per guidare la direzione sportiva del club, vuole infatti un allenatore giovane che possa sposare più serenamente il progetto a medio-lungo termine che ha in programma la nuova proprietà.

Sembra quindi più difficile vedere uno tra Allegri e Sarri sulla panchina della Roma il prossimo anno, due nomi che invece erano stati caldeggiati dal management italiano.

Fonte: Leggo