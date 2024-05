Tiago Pinto: “Alla Roma ho fatto molti errori ma anche parecchie scelte azzeccate. Sanches deve trovare il progetto giusto per lui”

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto, ex GM della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Canal 11 soffermandosi su diversi temi. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate dal quotidiano portoghese A Bola, il quale sottolinea la risposta di Tiago Pinto alle dichiarazioni rilasciate da José Mourinho qualche settimana fa.

Su Mourinho e la sua esperienza alla Roma.

“Sono sempre grato per le opportunità che mi vengono date nella vita. Ne approfitto per imparare e crescere. Alla Roma, per tre anni e un mese, ho lavorato con Paulo Fonseca e José Mourinho. Ci sono state opportunità di crescita, sviluppo personale e professionale. Sono stati tre anni e un mese molto impegnativi per me, dove sono cresciuto molto. Sicuramente ho fatto molti errori, ma ho azzeccato molte scelte. A 39 anni avevo già l’esperienza di lavorare con loro, con Bruno Lage, Rui Vitória e Jorge Jesus. Di tutti, conservo qualcosa. Se mi sono sentito ferito? Per me la vita scorre velocemente e devo concentrarmi su ciò che controllo e sul mio modo di essere. E nessuno lo cambierà mai”

Sull’addio alla Roma.

“Se si guardano gli ultimi 15 o 20 anni solo un direttore sportivo è rimasto più a lungo di me. La Roma è un club esigente, che non favorisce la stabilità dei dirigenti e degli allenatori. Sono molto grato per l’opportunità che ho avuto, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, ma sapevo che il mio futuro sarebbe stato in altri club e campionati. Mi sentivo davvero esausto, la Roma aveva bisogno di qualcuno con la stessa energia e motivazione che avevo quando sono arrivato. Ho sentito che era arrivato il momento di andarmene”.

L’operazione Renato Sanches?

“Nella prossima tappa della sua carriera dovrà cercare l’affetto. Quando uno ha quei problemi fisici perde fiducia in se stesso, ma lui ha molta qualità. Deve trovare il progetto giusto e le persone adatte, ha molto da dare al calcio. Ho ricevuto tante critiche per averlo preso alla Roma: le cose non sono andate bene, ma il mio affetto e le mie aspettative su di lui rimangono alte”.

Sei stato molto vicino all’acquisto di Marcos Leonardo.

“Eravamo molto vicini a ingaggiare Marcos Leonardo, ma il Santos ha avuto problemi societari, ha cambiato direttore sportivo e allenatore e ha iniziato a rendersi conto che sarebbe potuto retrocedere in Serie B. Marcos Leonardo mi piace molto, è un giocatore con una grande capacità di segnare ed è molto bravo tecnicamente. Ha due caratteristiche molto importanti, ovvero segna con costanza e lo fa anche nei big match e nei momenti decisivi delle partite. Ha calciato anche dei rigori all’ultimo minuto e quando lo fai a 17 o 18 anni è perché hai un coraggio enorme”.

Fonte: Canal 11 / A Bola

