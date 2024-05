(LIVE!) ROMA-BAYER LEVERKUSEN, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Karsdorp a destra, Smalling e Lukaku in campo dall’inizio

AS ROMA NEWS – Gara di andata delle semifinali di Europa League per la Roma che questa sera allo stadio Olimpico ritrova il Bayer Leverkusen affrontato un anno fa proprio allo stesso punto del suo cammino in coppa.

I tedeschi a differenza dell’anno scorso sono una squadra in totale fiducia, imbattuti in stagione e ancora in corsa per un clamoroso triplete stagionale dopo aver trionfato in Bundesliga. Xabi Alonso e i suoi sognano la rivincita dopo l’eliminazione dello scorso anno.

La Roma però non parte battuta e vuole ripetersi: dopo la cocente delusione di Budapest, i giallorossi vogliono a tutti i costi riprendersi il maltolto di quel maledetto 31 maggio.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Andich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo.

Ore 19:52 – La Roma comunica ufficialmente la sua formazione: De Rossi sceglie il 4-3-3 puro con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo spazio a Smalling. Ok Lukaku, che gioca dal primo minuto.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Tempo perturbato sopra la Capitale, in questi minuti la pioggia ha ricominciato a cadere a intermittenza sopra l’Olimpico, ma al momento il terreno di gioco regge senza problemi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni delle due squadre, da sciogliere qualche rebus in casa Roma.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disp.: –

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Andich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All.: Xabi Alonso.

A disp.: –

Arbitro: Letexier (Francia).

Assistenti: Mugnier (Francia)-Rhmouni (Francia).

IV uomo: Obrenovic (Slovenia).

VAR: Brisard (Francia). AVAR: Delajod (Francia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini