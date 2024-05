SVILAR: “La palla stasera non entrava. Brutto risultato, ma dobbiamo crederci e andare a Leverkusen per vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bayer Leverkusen.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata delle semifinali di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

MILE SVILAR A RAI SPORT

Serata più dura di quello che avevate immaginato, come mai?

“Non era la serata che volevamo, il risultato non è buono. Nel calcio può succedere di tutto, dobbiamo crederci e andare a Leverkusen per vincere”.

Siete sembrati anche un po’ passivi.

“Abbiamo creato diverse occasioni. A noi non è entrato il pallone; a loro sì e hanno vinto”.

Siete sembrati una squadra stanca, avete avuto la stessa impressione?

“Io no, loro hanno giocato bene, noi abbiamo creato ma la palla non è entrata. Siamo in un livello alto, si giocano tante partite noi come loro. Loro hanno avuto un giorno in più, anche questo può essere un piccolo vantaggio. Dobbiamo andare lì per vincere”.

Durante l’intervallo che vi ha detto De Rossi?

“Ha detto che dovevamo continuare, che non era tutto negativo e che non dovevamo solo attaccare perché avevamo 45’ in casa e 90’ fuori casa”.

