ROMA-BAYER LEVERKUSEN 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stecca la gara di andata contro il Bayer ed esce sconfitta per 2 a 0 sul proprio campo: decidono la sfida le reti di Wirtz e Andrich.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i tedeschi nel match di andata delle semifinali di Europa League:

Svilar 6 – Non può nulla sul gol del vantaggio dei tedeschi. Fortunatamente Wirtz è meno preciso alla seconda grande chance e Mile respinge in due tempi.

Karsdorp 3 – Sciagura. Regala un gol che spiana la strada ai tedeschi. Gioca alto a destra ma non ha le qualità per fare la differenza nemmeno in fase offensiva. Esce dal campo senza passare per la panchina, la sua avventura a Roma sembra definitivamente chiusa qui. Dal 61′ Angelino 6 -Cerca di mettere dentro qualche cross, l’ultimo stava creando i prsupposti per la rete della speranza, ma Abraham ha sprecato clamorosamente.

Mancini 6 – Si batte con abnegazione contro avversari molto temibili.

Smalling 5 – Gli manca brillantezza ma anche il piede per incidere nel giro palla dalle retrovie.

Spinazzola 6 – Prezioso nei recuperi difensivi, prova qualche accelerazione offensiva senza troppa fortuna.

Cristante 5,5 – Il più pericoloso sulle palle inattive, ma stavolta non inquadra la porta. Gli manca qualità nelle giocate.

Paredes 5,5 – Nervoso. Cerca di dare geometrie alla mediana, ma finisce per soccombere sul ritmo più alto dei tedeschi. Dal 79′ Baldanzi sv.

Pellegrini 5,5 – Cerca di innescare le punte ma il Bayer non gli lascia spazi. Nel finale però mette Azmoun davanti alla porta con l’iraniano che fallisce la grande occasione.

Dybala 5,5 – Gli manca la giocata decisiva stasera. Qualche buono spunto, ma troppo poco per uno con le sue qualità. Dal 91′ Abraham 5 – Sbaglia un pallone pesantissimo a due passi dalla porta.

Lukaku 5,5 – Cerca di battersi e sbattersi, senza successo. La traversa colpita a metà primo tempo poteva cambiare l’inerzia del match. Dal 79′ Azmoun 5 – Pellegrini lo mette davanti a Kovar, lui non è sufficientemente cattivo.

El Shaarawy 5 – Opaco. Parte a sinistra, poi De Rossi lo sposa a destra: appare in calo di condizione.

DANIELE DE ROSSI 5 – Sbaglia la scelta di confermare Karsdorp e non è azzeccata nemmeno la mossa di schierarlo così così alto a destra. La squadra paga a caro prezzo un episodio, ma appare comunque scarica e poco brillante. Il Bayer vince con merito: ora il sogno della terza finale consecutiva si fa davvero complicatissimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

