XABI ALONSO: “Bayer veloce e aggressivo, grande prestazione. Potevamo sfruttare meglio le occasioni per fare il terzo gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, commenta a fine partita la prova dei suoi ragazzi nel match di andata delle semifinali di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

La prestazione del Bayer all’Olimpico?

“Abbiamo combattuto tanto, fatto una grande prestazione, molta disciplina, forza, velocità. Per noi tutto ciò significa tanto ma abbiamo ancora tanto da fare”.

Andrich aveva detto che sarebbe stato meglio non giocare a Roma.

“Abbiamo detto che c’è sempre una seconda chance, avremo un bel ricordo. Ha giocato sicuramente un ruolo importante per la squadra, con aggressività, competitività, è stata una grande prestazione”.

È più arrabbiato per non aver segnato di più o più sollevato perché la Roma si è divorata tanti gol?

“Avevamo possibilità di fare il terzo gol, abbiamo giocato dal primo minuto in modo aggressivo, con una difesa compatta e i contropiede. Abbiamo fatto un gioco d’attacco importante, ma non abbiamo sfruttato le occasioni che avevamo. Siamo comunque soddisfatti”.

