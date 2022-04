TIAGO PINTO: “Dobbiamo giocare ogni partita come una finale. Aspettiamo Veretout, la sua qualità è importante per la Roma”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Sampdoria-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare a Marassi:

Comincia la volata finale. Vi aspettavate di più da questa stagione?

“Ho sempre detto che dobbiamo creare una mentalità dove ogni partita è una finale, se avremo questo atteggiamento la valutazione finale sarà positiva. Con la Conference giocheremo ogni tre giorni, ma siamo pronti”.

Ci può aiutare sul caso Veretout, c’è rottura?

“No. Lui non è disponibile. Speriamo possa tornare presto. E’ stato un giocatore importante per la Roma negli ultimi anni, mi aspetto che torna il prima possibile. La sua qualità è importante per aiutare la squadra”.

Quindi è ancora dentro al progetto?

“Sì, sì”.