(LIVE) SAMPDORIA-ROMA: 0-1 (27′ Mkhitaryan)

AS ROMA NEWS – Dopo l’ultima pausa per le nazionali, la Roma torna in campo a Marassi per affrontare la Sampdoria di Giampaolo e ripartire subito con il piede giusto.

I giallorossi hanno il morale alto dopo il 3 a 0 rifilato alla Lazio nel derby, ma la squadra fa sempre fatica a ripetersi all’indomani di un bel successo. La partita con il Bodo in programma giovedì prossimo potrebbe distrarre Pellegrini e compagni.

Mou però chiede massima concentrazione: solo così la Roma potrà fare risultato pieno contro una Samp a caccia di punti che possano garantirle un tranquillo finale di stagione.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – OCCASIONE ROMA! Errore clamoroso di Bereszynski che sbaglia un retropassaggio, Abraham ne approfitta, salta Audero ma poi calcia malamente fuori a porta vuota!

33′ – Manganiello non ammonisce nemmeno Rincon, che stende Abraham dopo essere stato saltato. Arbitraggio molto discutibile fino a ora.

27′ – GOOOOOOOOOOOOL!! MKHITARYAN!! Grande azione della Roma avviata splendidamente da Cristante, poi Pellegrini innesca benissimo Zalewski, il giovane polacco crossa forte in mezzo all’area, un difensore della Samp nel tentativo di anticipare Abraham serve involontariamente Mkhitaryan che col destro batte Audero!!

21′ – OCCASIONE SAMP: Caputo in area calcia col destro, attenta la risposta di Rui Patricio.

18′ – Sensi trattiene nettamente Pellegrini che lo aveva anticipato, ma Manganiello non lo ammonisce.

11′ – Proteste accese della Roma per un presunto fallo di mano di Colley. Ma il Var non interviene.

9′ – Ammonito Ibanez, che stende Sabiri lanciato verso l’area giallorossa.

5′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, stacca Ibanez che manda la palla fuori di poco!

2′ – OCCASIONE SAMP: palla persa malamente da Zalewski, ripartenza doriana che porta al tiro Thorsby che fortunatamente calcia alto da ottima posizione.

0′ – Fischia Manganiello, comincia Sampdoria-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA MARASSI

Ore 17:10 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale con un tweet, confermate tutte le anticipazioni.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SampRoma 🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/GnjBbJ9IsL — AS Roma (@OfficialASRoma) April 3, 2022

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra Marassi, il terreno di gioco si presenta in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SAMPDORIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby, Sabiri, Caputo. All.: Giampaolo.

A disp.: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Magnani, Augello, Vieira, Askildsen, Supryaga, Di Stefano, Quagliarella.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Felix, El Shaarawy, Shomurodov.

ARBITRO: Manganiello

Assistenti: Bresmes – Vecchi

Quarto Uomo: Santoro

Var: Nasca

Avar: Costanzo

Giallorossi.net – A. Fiorini