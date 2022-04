MKITHARYAN: “Vittoria importante, ringrazio i compagni per aver dato tutto. Rinnovo? Ne parleremo nei prossimi giorni”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkhitaryan parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sampdoria-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Marassi di Genova:

Vittoria di sofferenza, ma pesante.

“Era importante vincere oggi. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’, ma meno male che abbiamo segnato nel primo. Ringrazio i miei compagni per aver dato tutto”.

Quanto ti piace segnare qui?

“Mi piace molto segnare in questo stadio. Sono contento per i nostri tifosi, non ho parole da dire”.

Lo scontro diretto con la Juve è il vostro rimpianto..

“Non possiamo dire di aver sbagliato solo quella. Non c’è tempo di pensare ora, dobbiamo essere concentrato per le prossime partite”.

Cosa ti renderebbe felice?

“Sono contento, sono una persona felice”.

Il rinnovo?

“Ne parleremo nei prossimi giorni”.