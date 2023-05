TIAGO PINTO: “Dybala? C’è senso di appartenenza. Il futuro di Mourinho è portarci la coppa””

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio della finalissima di Europa League tra il Siviglia e la Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla sfida che si sta per giocare alla Puskas Arena di Budapest:

Sulla tifoseria.

“Tutti noi possiamo parlare di tutto, ma quello che vogliamo davvero è dare la gioia a queste persone. È questo che fa la differenza”.

Sul gruppo e Dybala.

“Penso che oggi Dybala, nel passato altri giocatori, tutti hanno mostrato senso di appartenenza con il club e con l’allenatore per il rapporto che hanno con lui. Penso a Smallig e Belotti che in passato hanno fatto un grande sforzo per giocare, oggi tocca a Dybala”.

C’è Totti a bordocampo:

“Qua a Roma parlare di Totti è speciale, è la storia della Roma e per noi è un onore che sia qui. Può dare un’energia speciale alla squadra”.

Lei pensa di aver capito cosa è Roma?

“Quando vado via potete dire che sono scarso e ho sbagliato. Ma non si può dire che non ho capito la piazza. Per me è un orgoglio aver rappresentato la Roma e aver lavorato la Roma. Per me sarà sempre un orgoglio aver fatto parte della storia della Roma”.

TIAGO PINTO A DAZN

Emozioni?

“Come essere nella prima. Abbiamo fatto un percorso duro, abbiamo un po’ d’ansietta ma l’importante è la concentrazione. Vogliamo portare la coippa a casa”.

Dybala?

“È un segnale di appartenenza che tutti i giocatori hanno per questa maglia. Tutti vogliono aiutare la squadra, oggi è toccato a Paulo”.

Il futuro della Roma passa per questa partita?

“Il futuro è la partita di oggi. Il più importante è il percorso di adesso, mi avete fatto sempre queste domande e io sono contento”.

Il futuro di Mourinho?

“Il suo futuro è venire in panchina e portare la coppa a casa”.