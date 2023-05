(LIVE!) SIVIGLIA-ROMA, le formazioni ufficiali: Dybala titolare, Mou sceglie Ibanez e Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ la notte più attesa da parecchi anni a questa parte. La Roma, dopo aver vinto la Conference League battendo il Feyenoord, ci riprova un anno dopo dal trionfo di Tirana.

Stavolta però in gioco c’è la più prestigiosa Europa League. A contendere la vittoria della coppa c’è il Siviglia, squadra che ha vinto questo trofeo in sei occasioni negli ultimi 20 anni, non sbagliando mai una finale.

I giallorossi, guidati dallo specialista Josè Mourinho, vogliono provare a regalare un’altra gioia immensa ai propri tifosi. La sfida della Puskas Arena sarà durissima. Forza Roma.

LE ULTIME IN DIRETTA DALLA PUSKAS ARENA

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento ufficiale: Paulo Dybala parte dal primo minuto. In difesa confermato Ibanez, Celik-Spinazzola sulle fasce, Abraham di punta.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Siviglia: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Gil; En-Nesyri.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Budapest, clima quasi estivo, terreno di gioco in perfette condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, e sveleremo una volta per tutte il rebus Dybala.

SIVIGLIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Suso, Bruno.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Llorente, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

ASSISTENTI: Beswick-Nunn (Inghilterra).

IV UOMO: Oliver (Inghilterra).

VAR: Atwell (Inghilterra).

ASS. VAR: Kavanagh (Inghilterra)-Dankert (Germania).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini