SIVIGLIA-ROMA 1-1 (5-2 d.c.r.): le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma deve dire addio al suo sogno dopo una partita lunghissima e molto combattuta, terminata in parità nei tempi regolamentari e decisa solo ai calci di rigore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera alla Puskas Arena per affrontare gli spagnoli nella finalissima di Europa League:

Rui Patricio 5,5 – Un po’ incerto nelle prese su alcune conclusioni dal limite degli spagnoli. Non riesce a incidere nei rigori.

Mancini 6 – Partita dai mille volti: assist decisivo per il vantaggio di Dybala, ma poi autogol sciagurato ed errore dal dischetto. Peccato, perchè la prestazione nel complesso è stata molto solida.

Smalling 7 – Solito baluardo della retroguardia, giocatore imprescindibile per il presente e il futuro prossimo della squadra.

Ibanez 6 – Lotta con coraggio, sbaglia qualcosina ma tiene botta fino all’ultimo. Peccato per un gol sbagliato e un rigore sul palo che spegne il sogno della coppa.

Celik 6 – Gioca con attenzione, fa il suo. Dal 91′ Zalewski 6 – Tiene bene la fascia.

Matic 7 – E’ l’altro pilastro della squadra. In mezzo al campo vale per tre, senza di lui la mediana non saprebbe dove andare. Dal 120′ Bove sv.

Cristante 6 – In affanno contro il dinamismo degli spagnoli. Prezioso sulle palle alte, freddo dal dischetto.

Spinazzola 5,5 – Ha sul destro il gol dell’immediato vantaggio, ma non calcia benissimo. Non impeccabile quando difende, non incide quando prova offendere. Dal 106′ Llorente sv.

Pellegrini 6 – Cerca di dare tutto per la squadra, anche se riesce a illuminare il gioco solo con i soliti, preziosismi piazzati. Offre un assist al bacio per Belotti, che il Gallo non capitalizza. Dal 106′ El Shaarawy sv – Entra quando la partita si stava spegnendo, e non riesce a incidere.

Dybala 7,5 – Unica stella di un attacco altrimenti con poche qualità. Inventa numeri d’alta classe, realizza un gol che sembrava scritto nel destino. Quando esce da campo, la sua mancanza si sente da matti. Dal 67′ Wijnaldum 5 – A dir poco evanescente. Il suo ingresso in campo, purtroppo, si rivela del tutto inutile.

Abraham 5,5 – Qualche buona sponda, e il solito gol fallito. Dal 75′ Belotti 5,5 – Stessa storia del suo collega di reparto.

JOSE’ MOURINHO 6 – La sua Roma è una squadra che dà tutto in campo, e anche oggi può uscire a testa alta. Azzeccata la mossa di mandare in campo Dybala dall’inizio, meno quella di difendere troppo presto il vantaggio acquisito. I cambi non riescono cambiare la storia del match, poi deciso dalla lotteria dei rigori. Ora bisogna ripartire da lui, senza se e senza ma. Sempre che lui sia d’accordo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini