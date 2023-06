MENDILIBAR: “Ancora non ci credo che abbiamo vinto. Siamo partiti male, nella ripresa siamo cambiati”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, commenta a fine gara la prova dei suoi nella finale di Europa League che si è appena giocata alla Puskas Arena contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli ai microfoni dei giornalisti:

Come ci si sente da campioni?

“Non so se ci credo ancora, ma abbiamo vinto, ci hanno dato la medaglia e sembra che abbiamo vinto, giusto? Immagino che quando andremo in vacanza inizierò a pensare a quello che abbiamo fatto”.

Analisi delle partita?

“Siamo partiti male, giocando senza cercare spazi, senza prendere le misure, loro giocavano comodamente perché erano sempre compatti. E nel secondo tempo siamo cambiati, siamo stati più aggressivi, siamo stati nella loro area ed è così che è arrivato il pareggio”.

Sui supplementari…

“Nei tempi supplementari non è stato giocato quasi nulla, la palla è stata fermata tutto il tempo, un infortunio, un cambio … Non avevo mai vinto ai rigori…”

Montiel era il quarto rigorista o il quinto?

“Eravamo abbastanza chiari su chi poteva tirare. Hanno deciso i ragazzi. Montiel era il quinto all’inizio, ma poi tra loro si sono cambiati.

Ti piacerebbe continuare a Siviglia?

“Sì, mi sento molto a mio agio qui, l’ho sempre detto. Sono stato a mio agio anche con i tanti giovani, hanno appreso rapidamente quello che ho chiesto.”

Il rinnovo?

“Puo essere..”