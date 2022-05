TIAGO PINTO: “E’ la notte per cui abbiamo lavorato tutto l’anno. Mou il leader giusto per portare la Roma al successo”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Leicester.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla semifinale di ritorno della Conference League che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Che spettacolo di stadio…

“Oggi è una notte per cui abbiamo lavorato tutta la stagione. È un piacere venire qua con minimo il 50% di andare avanti. Siamo felici e carichi, vedere lo stadio così e la gente per strada è veramente eccezionale”.

Avete onorato la Conference, ma questa società e questi tifosi sono da Champions.

“Ora siamo una squadra di Serie A e Conference, vogliamo giocare questa semifinale come la più importante partita della stagione, vogliamo andare avanti e giocare la finale. Poi abbiamo 3 partite di campionato. La prossima stagione vedremo gli obiettivi”.

Un anno annunciavate Mourinho, pensava un anno dopo di essere a questa sera?

“Lo abbiamo annunciato anche per questo. Abbiamo al 100% la certezza che sia il leader giusto per questo progetto. Quello che fa in campo e che fa per l’unione della città e dei tifosi è incredibile, è la persona giusta e il leader giusto per guidare la Roma al successo”.