(LIVE!) ROMA-LEICESTER: 1-0 (11′ Abraham)

AS ROMA NEWS – La partita che vale una stagione è arrivata. Dopo l’uno a uno dell’andata, Roma e Leicester si riaffrontano a distanza di una settimana, stavolta allo Stadio Olimpico.

La squadra di Mourinho si giocherà l’accesso alla finalissima di Conference League davanti a 70mila tifosi giallorossi pronti a giocare la partita, come ha espressamente chiesto lo stesso allenatore portoghese ieri in conferenza stampa.

Si preannuncia quindi una partita vibrante, carica di tensione, che si giocherà in uno stadio infuocato. Per strappare il pass per Tirana basterà vincere, con qualsiasi risultato.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

85′ – La squadra è stanchissima, l’Olimpico prova a sostenere a gran voce i giallorossi.

84′ – CAMBIO ROMA: esce Zalewski, dentro Vina.

84′ – Abraham non ce la fa più.

83′ – Iheanacho calcia dalla distanza col sinistro, conclusione centrale, blocca Rui Patricio.

80′ – OCCASIONE ROMA! Azione insistita a destra di Abraham e Karsdorp, la palla poi arriva a Zaleski che calcia in porta, Castagne salva con la schiena!

79′ – Maddison ci prova dalla distanza, conclusione centrale, blocca Rui Patricio.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Veretout al posto di Zaniolo. Per ora resta in campo Ibanez.

77′ – CAMBIO LEICESTER: fuori Dewsbury-Hall, dentro Perez.

75′ – Problema muscolare per Ibanez, che chiede il cambio.

69′ – CAMBIO LEICESTER: dentro Castagne, fuori Pereira.

68′ – Ammonito Fofana, che stende Abraham dopo essere stato saltato.

56′ – La Roma sta rinunciando troppo alle ripartenze. Il Leicester spinge, ma per ora non ha mai prodotto pericoli.

52′ – Il Leicester è ripartito all’attacco, la Roma non deve schiacciarsi troppo.

46′ – Si riparte, doppio cambio nel Leicester: dentro Amartey e Iheanacho, fuori Barnes e Lookman.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti di un gol grazie a un colpo di testa di Abraham. Il Leicester, incassato lo svantaggio, ha provato ad alzare i ritmi costringendo i giallorossi sulla difensiva, ma non ha mai impensierito Rui Patricio.

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – Ammonito Mancini per un intervento in gioco pericoloso.

32′ – Zaniolo servito da Abraham prova a calciare con l’esterno sinistro, palla deviata in angolo!

23′ – Il Leicester sta cercando ora di alzare il ritmo di gioco per riprendere il match.

17′ – OCCASIONE ROMA!! Zalewski lancia benissimo Pellegrini, il sinistro del capitano è parato goffamente in angolo da Schmeichel!

11′ – GOOOl GOOOL GOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!!!! Angolo di Pellegrini, stacco perentorio di Tammy che fa secco Schmeichel!!

8′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia in porta da calcio piazzato nonostante sia molto decentrato, Schmeichel in difficoltà manda in angolo!

3′ – Subito un problema fisico per Justin, si scalda Castagne.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Leicester!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza lo schieramento: gioca Sergio Oliveira con Cristante, in attacco Zaniolo affiancherà Pellegrini alle spalle di Abraham. Zalewski confermato a sinistra.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo grigio sopra l’Olimpico, pioggia leggera caduta su Roma in giornata. Il terreno di gioco è in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-LEICESTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

A disp.: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.

ARBITRO: Jovanovic (Ser).

GUARDALINEE: Stojkovic e Mihajlovic (Ser).

IV UOMO: Grinfeeld (Isr).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini