ABRAHAM: “E’ un sogno che si avvera. Il fischio finale è stata una liberazione, la Roma meritava una finale da tempo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Vi giocate una finale, avete realizzato?

Non ho parole, sono felice per la squadra e per i tifosi, è un sogno che si avvera. Ho detto del primo giorno che avrei voluto vincere a Roma. La Roma meritava una finale da tempo, sono felicissimo per me e per tutti.

Come hai fatto a creare l’alchimia con i tifosi?

L’ho detto dal primo momento, i tifosi mi hanno sostenuto da sempre e mi sono innamorato di loro, qui mi sento a casa e oggi hanno fatto la differenza. Non posso ringraziarli abbastanza, ora li sentite ancora che cantano e festeggiano.

All’ultimo non ce la stavi facendo.

Non so dove ho trovato le energie per festeggiare, ma le ho trovate, non potevo stare seduto in panchina. Il fischio finale è stato una liberazione.