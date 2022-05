RODGERS: “E’ stata una gara equilibrata. Abbiamo dato tutto, ma la Roma ha difeso sempre bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Conference League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico degli inglesi ai microfoni di Sky Sport:

Eravate un po’ sorpresi dalla partita aggressiva della Roma?

“Penso che sia stata una partita equilibrata, con non tante opportunità. Abbiamo subito purtroppo gol da calcio d’angolo, nel secondo tempo abbiamo dato tutto in campo e non siamo riusciti a pareggiare”.

Hai provato a cambiate modulo e giocatori, ma la Roma si è difesa bene.

“Effettivamente abbiamo cercato di portare più densità in attacco ma non siamo riusciti a fare il passaggio decisivo. La Roma ha difeso sempre bene, uomo su uomo. Poche occasioni”.

Dopo Liverpool Chelsea, c’erano due allenatori in area. Anche oggi è andata così?

“No, partita aperta”.