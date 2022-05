ROMA-LEICESTER 1-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ce l’ha fatta: i giallorossi battono il Leicester per uno a zero e raggiungono la finalissima della Conference League grazie a un gol di Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Un gran colpo aver acquisato questo portiere, che regala serenità incredibile al reparto. Oggi pochissime parate per lui, ma dà una costante sensazione di sicurezza.

Mancini 7,5 – Un gigante stasera, e gli perdoniamo anche il solito giallo, a cui siamo quasi affezionati. Dalle sue parti non vola una mosca.

Smalling 8 – Non ci sono più parole per questo difensore. Livello superiore.

Ibanez 7,5 – Tutti si aspettavano il suo errore stasera, e invece il brasiliano ha sfoderato una prestazione perfetta.

Karsdorp 7 – La stanchezza la mette alle spalle con una prestazione di carattere.

Sergio Oliveira 7 – Non sarà velocissimo, e sbaglia anche qualche pallone nel primo tempo, ma combatte come un leone fino all’ultimo recuperando anche diversi palloni preziosi al limite dell’area.

Cristante 7 – Sferza la mediana con sventagliate apprezzabili. Poi capisce che è il momento di fare legna, e si cala bene nella parte.

Pellegrini 7 – Offre l’assist per il gol di Abraham, poi si mette al servizio della squadra con una gara puramente difensiva.

Zalewski 7,5 – Il ragazzino terribile sfodera un’altra prestazione da applausi. Sembra tutto, tranne che un 19enne. Gioca con una personalità impressionante. Dall’84’ Vina sv.

Zaniolo 7 – Dà tutto e anche di più per aiutare la squadra. Esce stremato. Dal 79′ Veretout sv.

Abraham 8 – Segna un gol storico che vale la finalissima di Tirana. Commovente per l’impegno mostrato sul campo. Dall’88’ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 8 – Ave Josè. Ci guida a una finale storica al suo primo anno in giallorosso. Ora manca solo l’ultimo passo per coronare un sogno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini