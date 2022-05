ZALEWSKI: “A volte mi chiedo se è tutto vero. Ora c’è una finale da vincere”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicola Zalewski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Un titolare inamovibile di una squadra di Mourinho, sei in finale di una coppa europea, ti sei chiesto se è tutto vero?

“A volte ho questo pensiero, ma penso di aver lavorato bene durante l’anno che non è ancora finito. Dobbiamo fare più punti possibili in campionato, c’è una finale da vincere. Penso che questo traguardo finora lo devo soprattutto ai miei compagni, allo staff che mi ha sempre supportato”.

Abbiamo fatto vedere i tuoi assist, giochi con la tranquillità di un veterano. Come nasce la tua serenità?

“È semplicemente quello che mi chiede il mister, di cercare l’uno contro uno e cercare la giocata in alcune zone del campo”.

Prima di questa serata hai dormito?

“Ho dormito tranquillamente, senza problemi. Speriamo che passerò una nottata tranquilla anche prima della finale”.

Non sbagli mai una scelta, mi piacerebbe sapere qual è il tuo ruolo? Come nasci?

“Principalmente trequartista ed esterno offensivo”.

Ti stai adattando benissimo, ma in alcune situazioni si può pensare di vederti più avanti?

“Quella è una scelta che prende il mister, se servirà mi farò trovare pronto come ho fatto per questo ruolo”.