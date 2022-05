Mourinho piange poco prima del fischio finale (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche un allenatore abituato alle finali come Josè Mourinho finisce per commuoversi dopo aver raggiunto un risultato storico alla guida della Roma.

Sono i secondi finali di Roma-Leicester, la squadra giallorossa è ad un passo dalla vittoria, e allora il tecnico portoghese non riesce a trattenere la commozione.

Piange Mourinho, che abbraccia i suoi collaboratori inpanchina, prima di correre giù negli spogliatoi e non mostrare le lacrime alle televisioni. Ma ormai è tardi.

Il video di Mourinho che piange per la finale raggiunta con la Roma è già finito sul web e comincia a impazzare sui social.