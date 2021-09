TIAGO PINTO: “E’ stata la sessione di mercato più difficile della storia. Squadra rinforzata, mi do un 7,5. Rimpianto? Non aver preso Xhaka”

AS ROMA NEWS – Il general manager dell’area sportiva Tiago Pinto parla oggi in conferenza stampa per spiegare a giornalisti e tifosi le mosse di mercato fatte dalla Roma. Queste le parole del dirigente giallorosso:

“E’ importante per me oggi avere questa opportunità di parlare con voi, spiegare quello che è successo sul mercato. Ma prima di tutto ringrazio la proprietà per il lavoro fatto in questi mesi, e non parlo solo degli investimenti, ma anche la presenza ogni giorno, per la visione che hanno. Abbiamo condiviso con l’allenatore le decisioni, e per me è così che si può lavorare al meglio per la Roma. Fare più di 40 trattive in più di due mesi non è solo Pinto, ma ci sono tante persone che mi hanno aiutato tanto. Oggi è molto difficile portare avanti trattative, e solo con impegno si può fare. Sono molto esigente con me stesso, è penso che sia stato la sessione più difficile della storia del calciomercato, ma penso che abbiamo fatto bene. Siamo riusciti a portare il miglior allenatore del mondo, siamo diventati più forti, e trovato sistemazione a 30 giocatori. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Assogna (Sky Sport): “Ha migliorato la panchina, l’attacco, ma a centrocampo manca qualcosa. E’ finito il budget, non avete individuato il profilo giusto, guardate agli svincolati o aspettate le prossime sessioni di mercato?”

Tiago Pinto ride di gusto… “Tutti mi dicevano che Roma era una piazza difficile. In questi mesi sto imparando a vivere qui, e oggi mi diverto un po’ perchè il mercato è chiuso ieri, ma tutte le domande è sul centrocampista. Anche lo chef della cucina me l’ha chiesto… Non è un tema di budget. Quello che abbiamo investito è stato superiore a quello che pensavano i Friedkin, ma il mercato è dinamico e abbiamo accelerato il processo di ricostruzoone. Avevamo interesse in Xhaka che poi non abbiamo portato avanti. Il mercato è dinamico, abbiamo fatto le cose più urgenti. Non possiamo dimenticare l’eredità che noi abbiamo. Avevamo più di 60 calciatori sotto contratto, e questo non è facile. Chiaro che i tifosi dicono che mancano centrocampisti, terzini, ma serve equilibrio”.

Assogna (Sky Sport): “Il rinnovo di Pellegrini?”

“Non è un problema. Lui vuole restare e noi vogliamo farlo rinnovare”.

Maida (Corriere dello Sport): “Soddisfatto delle cessioni che ha fatto? Gli esuberi rimasti possono essere reintegrati?”

“Credo che vendere sia la cosa più difficile per un direttore sportivo, credo che piazzare più di 30 calciatori è un buon lavoro. Trovare soluzione per calciatori con ingaggio così elevato, credo che è un buon lavoro. Ci sono direttori sportivi più bravi di me, sicuro, sono qui per imparare da tutti, ma penso che confrontando il mercato con quello delle altre squadre si capisce che lavoro abbiamo fatto. Non abbiamo trovato una soluzione solo per i calciatori che non sono voluti andare. Ci sono altre dieci finestre aperte, tre o quattro dove si possono trovare soluzioni, continueremo a cercare una soluzione. Noi abbiamo portate buone offerte per tutti i calciatori, senza fargli perdere un euro. Poi non posso entrare nelle loro teste. Vediamo quello che succede, ci sono mercati aperti, lavoriamo tutti insieme e vediamo che succede”.

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “La Roma ha speso di più sul mercato, e ha preso il migliore allenatore del mondo. Le altre hanno perso i giocatori più forti: la Roma può lottare per lo scudetto alle luce degli investimenti? Sarebbe un fallimento non arrivare almeno quarti?”

“La mia visione non è lo scudetto, ma lavorare ogni giorno per diminuire la distanza tra la Roma e il successo. Abbiamo parlato di tempo, che non è una scusa per non vincere, vogliamo vincere sempre. Abbiamo l’allenatore più forte del mondo, una squadra più forte rispetto all’anno scorso, abbiamo cambiato molto la struttura intorno alla squadra. Così credo che la Roma si sia avvicinata al successo, ma non possiamo pensare a maggio perché siamo a settembre. Dobbiamo avere la mentalità di vincere tutte le partite, poi vediamo dove saremo. Chiaramente la qualificazione in Champions è l’obiettivo principale. Non mi nascondo, è per qiuesto che siamo qua”.

Lengua (Il Messaggero): “Il rimpianto di fine mercato?”

“Il mercato è dinamico, quando non siamo riusciti a prendere Xhaka forse. Nessuno vuole essere rifiutato. Lui voleva venire, ma l’Arsenal non ha voluto venderlo. Quello è un po’ il rimpianto, ma quello vero per me è la soluzione degli esuberi. Abbiamo lavorato molto per portare offerte degne ai giocatori, che rispettano il calciatore. E alla fine è una situazione che non mi piace”.

Ferrazza (La Repubblica): “Il rapporto con Mourinho è stato importante? E’ stato un peso per certi versi?”

“Io sono orgoglioso che siamo riusciti a portare Mourinho e per me lui è un idolo, sin da quando ero bambino, anche se io tifo Benfica e lui allenava il Porto. Per un portoghese Mourinho ha una dimensione stratosferica, ogni giorno imparo da lui, ha vinto tutto, ha lavorato nei migliori club del mondo e comunque non mette pressione, lavoriamo insieme ogni giorno da prima dell’inizio della stagione. Abbiamo programmato insieme, cosa fare e cosa non fare, e quando lui dice qualcosa lo fa a nome del club. E’ chiaro che se guardo la panchina e vede Calafiori, Reynolds, Bove, Darboe, è chiaro che non solo Mourinho può dire che manca esperienza. Ma in questo progetto ha spazio per far crescere i calciatori. Sono felice e motivato di lavorare ogni giorno con Mourinho”.

Zotti (Il Tempo): “Come si è passati da Xhaka primo obiettivo a non prendere nessun centrocampista? Tornerete sul mercato a gennaio?”

“Su Xhaka ho già risposta, il mercato è dinamico. C’è un legame tra le uscite e le entrate. Noi abbiamo sei centrocampista e con l’andamento del mercato abbiamo deciso di non prendere nessuno. Ricordiamoci che abbiamo un campione d’Europa come Cristante, un nazionale francese (Veretout, ndr), Villar che è un titolare della Spagna under 21, abbiamo Diawara, Darboe, Bove. Capisco il senso della domanda, ma ora dobbiamo bilanciare le cose. Per quanto riguarda gennaio, penso diversamente da voi. Voi pensate che tutto il successo sportivo, o la grande parte, sia sempre il mercato. Io credo che c’è tanto lavoro da fare ogni giorno che ti permette di vincere, e non è solo il mercato. A gennaio valuteremo tutto, infortuni, classifica, le valutazioni dell’allenatore o altro, ma non possiamo saltare da settembre a gennaio. Se conta solo il mercato, il Lille non avrebbe vinto il campionato la stagione scorsa”.

Pastore (Il Romanista): “Come sarebbe stato il mercato senza le situazioni di Spinazzola e Dzeko? Avreste speso cifre simili per altri obiettivi?”

“Non lo so, il mercato è dinamico. Io quando succede un problema, vedo subito delle opportunità. Dopo l’infortunio di Spinazzola ho subito preso Vina e ora abbiamo tre ottimi terzini. Quando è andato via Dzeko ho colto l’opportunità per accelerare il nostro progetto sportivo e abbiamo preso Abraham. Non so come sarebbe andato senza queste situazioni, ma il mercato è così. Spesso si vende chi non si vuole vendere”.

Paisano (Roma Radio): “Quanto è difficile per lei lavorare col campionato aperto?”

“Non mi piace. “Si, non mi piace. Vengo da una realtà in cui il mercato si pone tra due stagioni diverse, si fa mercato quando il campionato è chiuso. Farlo a campionato aperto non mi piace, perché non è facile gestire tutta la situazione della squadra col mercato aperto. A me non piace, però così sono le regole, andiamo avanti”.

Tele Radio Stereo: “Il pugno duro con gli esuberi è una nuova strategia della società?”

“Prima che un ds sono un tifoso di calcio, il mio lavoro è rispettare il calciatore e le loro decisioni, ma per me non è facile trovare tante offerte importanti per non danneggiare i calciatori che sono in uscita. Domenica prima della partita ho detto che è stato difficile iniziare una stagione con 60 calciatori sotto contratto. Abbiamo fatto questa scelta per ridurre il gruppo e creare l’ambiente che ora vedete, una squadra compatta, coesa e unita, disposta a lottare fino all’ultimo per la Roma. Questo ambiente non cambia, è intoccabile. Poi io mi prendo le mie responsabilità, ringrazio i calciatori e i loro procuratori che hanno trovato una soluzione, 2-3 hanno fatto uno sforzo importante per trovare una soluzione e li ringrazio. Poi siamo tutti esseri umani liberi e prendiamo le nostre decisioni. Alcuni calciatori, importanti, hanno capito il momento e hanno accettato il trasferimento. Questi calciatori li ricorderò per sempre”.

Villar?

“Villar è un giocatore della Roma, è un bravo centrocampista, deve approfittare della possibilità di lavorare con Mourinho per crescere e diventare un calciatore più importante di quello che è”.

Si è sentito il peso di Mourinho in questa finestra di mercato?

“Si. Fare questo lavoro con un altro allenatore non è uguale, è chiaro che avere Mourinho è un vantaggio e ne abbiamo approfittato. E’ stato un aiuto”.

Quando tornano Smalling e Spinazzola?

“Per Spinazzola non posso parlare, è complicato, non lo so esattamente, lui ha tanta voglia ma dobbiamo frenare un po’ la sua aspettativa. Smalling tornerà col Sassuolo, non credo sia niente di grave”.

Le cessioni di Dzeko, Pedro e Florenzi alle concorrenti è un rischio?

“Nella vita ogni decisione è un rischio. Le situazioni di questi tre calciatori erano diverse, ma quando un calciatore vuole andare via è giusto che vada. Stiamo costruendo un progetto in cui ogni calciatore deve morire per la Roma. Se guardiamo il mercato nel complesso, cosa è successo con Messi, Ronaldo e Griezmann, la Roma non ha fatto niente di diverso rispetto alle altre. Sappiamo che parliamo di ingaggi importanti e vanno fatte delle scelte per il nostro progetto sostenibile. Vendere questi giocatori è sempre un rischio, ma non rimpiango niente. Non guardo le partite di Dzeko sperando che non giochi. Per me è stato un piacere enorme lavorare con lui. Ma prima avevamo lui e Mayoral. Ora abbiamo Abraham, Shomurodov e Mayoral. Non mi sembra che stiamo peggio rispetto allo scorso anno”.

Un voto al suo primo mercato romanista?

“Se pensiamo che tante persone pensavamo che io non facessi mercato, mi darei un 8. Se consideriamo che questo è stato il mercato più difficile della storia del calcio, forse il voto si alza. Però mi do un 7,5 perché c’è sempre margine per migliorare”.

