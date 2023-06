Tiago Pinto è volato a Milano: si lavora alle cessioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giornata di incontri per il gm della Roma Tiago Pinto, volato in queste ore a Milano, centro nevralgico del calciomercato.

A riferirlo è il giornalista Marco Juric di gianlucadimarzio.com e del quotidiano La Repubblica. Il general manager portoghese si è recato nel capoluogo lombardo per incontrare club e agenti.

L’obiettivo è di vendere per raggiungere i 30 milioni che servono entro il 30 giugno, a causa del settlement agreement con la Uefa che impone ai giallorossi di rispettare i paletti del Financial Fair Play.