Icardi, dall’Argentina: Roma pronta ad avanzare un’offerta di 8 milioni al PSG

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalle parole ai fatti. La Roma è pronta ad avanzare una prima offerta al PSG per avere Mauro Icardi, di rientro dal prestito al Galatasaray.

Lo riferiscono media argentini, e più precisamente il potale del canale televisivo TYC Sports, che rivela come i giallorossi stiano per avanzare una proposta di 8 milioni di euro per avere il bomber sudamericano.

Gli ottimi rapporti tra Dan Friedkin, presidente della Roma, e Nasser Al Khelaifi propretario del PSG, potrebbero accelerare l’operazione.

I parigini vorrebbero monetizzare dalla cessione di Icardi prima della scadenza del suo contratto, prevista per il 2024.

Fonte: Tycsports.com